محمد جبريل مديراً لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية

أصدرت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، قراراً اليوم الأربعاء، بتكليف الدكتور محمد أحمد محمد موسى جبريل، للقيام بأعمال مدير مستشفي أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية.

وبحسب القرار، فان تعيين «جبريل» مديراً للمستشفى الذي كان مخصصاً لعزل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة الإسماعيلية، خلفاً للدكتور محمد حسن، مدير المستشفى السابق، حتى 30 يونيو 2021.

وشغل «جبريل» منصب نائب مدير مستشفى أبو خليفة للطوارئ، إضافة إلى عمله كطبيب جراحة بالمستشفى، وهو ثاني مستشفى يتم تخصيصة لعزل مصابي كورونا في مصر، بعد مستشفى النجيلة بمحافظة مطروح.

وعمل مستشفى أبو خليفة كمركز للعزل والحجر الصحي منذ الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا، مع استقبال الحالات الأجنبية من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء، واستكمل المستشفى عمله كمركز حجر صحي على مدار ما يقرب من 6 شهور، لتعاود العمل كمستشفى عزل في الموجة الثانية.

وتبلغ القوة الاستيعابية لمستشفى أبو خليفة، 127 سريراً، من بينها 37 سريراً للرعاية المركزة، إضافة إلي تزويدها بـ42 جهاز تنفس صناعي، على أحدث طراز، وعاد مستشفي أبو خليفة، مع بداية 2021، للعمل كمستشفى طوارئ بشكل كامل، بعد خروج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.

ويُعتبر المستشفى أول المستشفيات المتخصصة في جراحات الطوارئ، مع تجهيزه بـ3 غرف عمليات كبرى، وغرفة عمليات طوارئ، و8 غرف لإنعاش القلب، وعيادات خاصة لجراحات اليوم الواحد، بالإضافة إلى جناح فندقي يضم 11 غرفة.

وأعلنت هيئة الرعاية الصحية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، عن تجهيز 3 مستشفيات في الإسماعيلية، من ضمنها مستشفى أبو خليفة، لاستقبال أي حالات يجري تحويلها إليه، من الفلسطينيين المصابين جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.