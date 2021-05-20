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حالة الطقس اليوم الخميس 20-5-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة

كتب:

هبة وهدان
07:38 ص | الخميس 20 مايو 2021
حالة الطقس

حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس؛ إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ووفقًا لبيان الأرصاد، يسود اليوم ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقال الخبراء، إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء أنه من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات مصر

القاهرة 35 19

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 35 18

طنطا 34 19

شبين الكوم 35 19

دمنهور 34 18

بلطيم 27 19

مطروح 27 17

السلوم 28 18

سيوة 35 18

بورسعيد 27 20

دمياط 27 20

الزقازيق 35 19

المنصورة 34 19

الإسماعيلية 34 18

السويس 34 19

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 34 20

نخل 33 16

نويبع 36 25

طابا 34 21

كاترين 34 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 37 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 36 20

بني سويف 37 21

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 39 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 41 25

الوادي الجديد 41 23

شلاتين 36 26

أبو رماد 37 25

حلايب 32 27

رأس حدربة 31 26 

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