حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم.. حرارة ورياح واضطراب ملاحي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويقول خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، ذكر الخبراء فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون مضطربًا، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 33 19

الإسكندرية 27 18

وادي النطرون 31 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 17

مطروح 25 18

السلوم 30 17

سيوة 31 16

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 33 19

العريش 26 19

رفح 26 18

رأس سدر 34 21

نخل 31 16

نويبع 35 25

طابا 31 21

كاترين 31 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 39 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بني سويف 33 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 21

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

إدفو 39 24

أبو سمبل 37 23

الوادي الجديد 37 23

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25