ما هي أهم اعراض فيروس كورونا؟.. الصحة توضح القائمة كاملة

كشفت وزارة الصحة والسكان أهم أعراض فيروس كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة في منشور توعوي لها إن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة، وطلبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن المنحنى الوبائي يشهد حالة من ارتفاع إصابات فيروس كورونا، وكذلك الوفيات، ومن المتوقع ثبات الإصابات خلال أسبوعين ثم تعود للانخفاض أو الارتفاع حسب تحركات المواطنين.

أهم أعراض فيروس كورونا

وتابعت الوزارة في منشورها أن أهم أعراض فيروس كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة أو فقدان حاستي الشم والتذوق وسيلان في الأنف أو حمى أو غثيان أو آلام في البطن أو العظام أو تورم في العينين أو ظهور طفح جلدي، وطلبت الوزارة من المواطنين في حال ظهور أي عرض من هذه الأعراض الذهاب فورا إلى المستشفيات وطلب الرعاية الصحية في وقت مبكر، خاصة إذا كانت الحالة من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقالت الوزارة إن مدة ظهور أعراض كورونا من خمسة إلى ستة أيام، وفي بعض الأحيان تستغرق 14 يوما وهي فترة حضانة المرض، لذلك أوصت منظمة الصحة العالمية أن 10 أيام تكون مدة التعافي من الفيروس وهي فترة جيدة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم صحة ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من توجه المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لتلقي اللقاح أو دون انتظار وصول رسالة للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، حيث إن تلك المعلومات عارية تمامًا عن الصحة.

وتواصل وزارة الصحة في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال اي حالات ولا صحة بمناشدة الوزراة المواطنين بعدم الذهاب المستشفيات