مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع حرج في غزة.. ونشكر مصر على دعمها

قال مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتور فتحي أبو وردة، إن الوضع في قطاع غزة ما زال حرجا وسيئا، حيث يتعرض القطاع للقصف يوميا، ووصل عدد الشهداء حتى هذه اللحظة إلى 219 شهيدا، وعدد الإصابات إلى 1530 إصابة، بينهم أطفال ومسنون وسيدات، والحالات التي تصل إلى المستشفيات ما بين الخطرة والحرجة، وقليل منها متوسطة، ويوجد في أجسادهم حروق وشظايا، وهناك نقص في غرف العناية المركزة، ولذلك نحتاج إلى مساعدة لإنقاذ الوضع في غزة.

وأضاف «أبووردة»، في تصريحات لقناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن منشآت عديدة تابعة لوزارة الصحة تعرضت للقصف، منها المستشفى الإندونيسي، ومستشفى الشفاء، والمختبر المركزي، وعيادة الرمال، وأصيب طبيب أداء عمله، وهناك شهيدان طبيبان في وزارة الصحة، ومنهما الدكتور أيمن أبوالعوف الذي استشهد هو وزوجته وابنته وابنه، ولم يعش من الأسرة سوى طفل واحد، وهناك منشآت أخرى تضررت من القصف أو قصف العقارات المجاورة، معربا عن شكره لمصر لمساندتها للفلسطينيين.

وتابع مستشار وزيرة الصحة الفلسطينية: «من واجبنا في هذه الأيام أن نشكر جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا، على ما يقدمونه إلينا من مساعدات، حيث إنهم استجابوا لنا في فلسطين وقطاع غزة، واليوم ستدخل مساعدات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة، ومصر دائما تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ونشكرهم جزيل الشكر على ما يقدمونه إلينا، ونعد أنفسنا شعبا واحدا مع دولة مصر الشقيقة».

وأوضح أن مصر أول من بادرت باستقبال الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة، وهذا ما عهدوه من مصر في مثل هذه الظروف، مؤكدا: «كل الشكر والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي، لوقوفه دائما إلى جانب أهله في غزة وفلسطين، وهذا ما عهدناه منه، وأيضا الأطباء المصريين الذين تواصلوا معنا للسفر إلى غزة، ونرتب حاليا مسألة إرسال وفد طبي رفيع المستوى إلى هناك بتعليمات من الرئيس السيسي، حيث إننا بحاجة ماسة إلى بعض التخصصات التي طلبناها من جمهورية مصر العربية».

وشدد على أن هناك تسهيلا كبيرا من الجانب المصري لإجراءات الحركة في معبر رفع، وأنهينا إجراءات شحنات المساعدات خلال عشر دقائق، ونتمنى انتهاء الأزمة على خير.