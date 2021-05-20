يطور جميع نواحي الحياة.. أبرز المعلومات عن مشروع تنمية الأسرة المصرية

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه لمتابعة لخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بحضور عدد الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على البدء في تنفيذ المشروع، وعقدت عدة اجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية، مشيرا إلى أن اجتماع أمس يأتي لمتابعة الخطة التنفيذية للمشروع.

أبرز المعلومات عن مشروع تنمية الأسرة المصرية

مشروع تنمية الأسرةالمصرية، يهدف للارتقاء بخصائص السكان في النواحي التعليمية والثقافية والبيئية كافة، من خلال ضبط النمو السكاني، واتخاذ ما يلزم في إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.

خطة المشروع تتضمن عدة محاور، منها الاقتصادي، الخدمي، الثقافي، التشريعي، الإعلامي، التوعوي، إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي، والنطاق الجغرافي للمشروع يضم جميع أنحاء الجمهورية، على أن ينفذ على مدار 3 أعوام.

المشروع يهدف لتوطين 1500 طبيبة مدربة

كما يشمل أيضا محور للتدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة،من خلال إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وتوطين 1500 طبيبة مدربة على تلك الوسائل، وتوزيعهن على المنشآت الصحية، إلى جانب زيادة مشاركة الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة لتصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن.

ووضعت هيئة الرقابة المالية التنفيذية المقترحة للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، خطة لتنفيذه، من خلال تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية، والاهتمام بصحة المرأة من خلال متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وفقا لمواعيد محددة.