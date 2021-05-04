الزراعة تستعد لإطلاق برنامج لتنمية المعرفة لتحسين العلامة التجارية

تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لإطلاق برنامج لتنمية المعرفة الزراعية عن طريق تنظيم وتمويل دورات تدريبية مختلفة لرفع وتحديث الكفاءات المتعلقة بتحسين المنتجات، والعلامات التجارية، والدورات التقنية، ولوائح التصدير وإدارة زيادة القيمة الإجمالية لسلسلة القيمة الزراعية المصرية، بما يسمح بنقل المهارات المعرفية في الزراعة.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ هناك مقترحا للبدء بمركز واحد بالشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع الخاص مع الفصل بين الملكية والإدارة على غرار النظام المتبع في الفنادق، ويتم إسناد إدارة المجمع للقطاع الخاص الذي يتحمل في المقابل مصاريف الإدارة، ويقترح أن يتم تمويله بالشراكة مع القطاع الخاص (الصندوق السيادي).

وتابع أنّه سيتم استحداث مراكز تجميع لحل مشاكل التسويق الداخلي بحيث يمكن للدولة أن توفر التمويل لها عن طريق الجهاز المصرفي، وتحدد أماكن لتلك التجمعات في المناطق المختلفة وتطرحها للقطاع الخاص، وتكون كلها ذات مواصفات موحدة مع ضمان مستوى الجودة، ما يؤدي لتخفيض حلقات سلاسل التوريد، ما ينتج عنه رفع ثمن الشراء من المزارع وخفض سعر البيع للمستهلك ويقترح أن تتولى مسؤوليته وزارة التموين من خلال جمعيتي، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت القصير إلى أنّ الوزارة تعمل على إنشاء مراكز لوجستية مجمعة تهدف لحل مشاكل التصدير، تتولى عمليات تجميع وفرز وتعبئة وتغليف وشحن السلع الزراعية التي يتم تصديرها لتكون حلقة الوصل بين المزارعين والسوق الخارجي، ما يضمن جودة الصادرات ومطابقتها للمواصفات، وتجميع صغار المصدرين، والتفاوض المجمع مع المستوردين لصالح المصدرين المصريين لضمان أسعار تصديرية أفضل.

وبلغ حجم الصادرات الزراعية المصرية العام الماضي 5.2 مليون طن بقيمة بلغت 2.2 مليار دولار، فيما كشف تقرير للإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنّ حجم الصادرات منذ بداية العام بلغ 2.7 مليون طن.