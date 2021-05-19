قطار يمزق جسد شاب على مزلقان «البراهمة» بقنا

لقى شاب مصرعه تحت عجلات أحد قطارات الصعيد، اليوم الأربعاء، أثناء عبوره مزلقان قرية «البراهمة»، بدائرة مركز قفط، جنوب محافظة قنا، وحول القطار جثة الشاب إلى أشلاء.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً بورود بلاغ بمصرع شاب مجهول الهوية، في العشرينيات من العمر، بعدما صدمه قطار عند مزلقان قرية «البراهمة» بمركز قفط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

جرى نقل جثة الشاب إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، والتصريح بدفن الجثة بعد التعرف على هوية صاحبها، وتسليمها إلى ذويه.