أحمد حلاوة: لا يوجد فنان يستحق لقب الزعيم بعد عادل إمام

شارك الفنان أحمد حلاوة في عدد كبير من مسلسلات الزعيم عادل إمام، وكان من بينها أستاذ ورئيس قسم والعراف، بعدما كان يختاره الزعيم بنفسه ويصر على وجوده في مسلسلاته، حسب تصريحات حلاوة.

وتأتى المصادفة أن الثنائي عادل إمام وأحمد حلاوة يحتفلان بعيد ميلادهما في نفس اليوم 17 مايو، وتحدث أحمد حلاوة عن هذا الأمر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: قائلًا: «شرف كبير أن يكون يوم مولدي هو نفسه يوم مولد الزعيم عادل إمام».

وبعد سنوات طويلة من عمل الفنان مع عادل إمام سألنا حلاوة عمن يستحق لقب الزعيم بعده فقال: «الفنان عادل إمام هو ظاهرة خاصة، والظواهر من هذا النوع لا تتكرر كثيرا فتكون فريدة، ولهذا الأمر فهو استحق بالفعل لقب الزعيم لأنه متفرد ومختلف،ولا أرى أنه يوجد فنان يستحق لقب الزعيم بعد عادل إمام».

وأكد أن ما يملكه الزعيم عادل إمام هو هبة من الله لا يكتسبها الفنان، والله وضعها في عادل إمام، وجاء إلى الأرض بها.

مسلسل صاحب السعادة

كان من ضمن الأعمال التى شارك بها الفنان أحمد حلاوة مع الزعيم عادل إمام هو مسلسل صاحب السعادة والذي شارك فيه بجانب محمد إمام ولبلبة وتارا عماد وأمينة خليل وإدوارد وأمينة خليل وطارق الإبياري ونهال عنبر وخالد زكي وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف يوسف معاطى وإخراج رامي إمام.

أعمال أحمد حلاوة

شارك الفنان أحمد حلاوة فى رمضان هذا العام بأربعة أعمال وهى مسلسل النمر مع محمد عادل إمام، والاختيار 2 مع كريم عبد العزيز، وضل راجل مع ياسر جلال ومسلسل هجمة مرتدة مع أحمد عز.