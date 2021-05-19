بشري تكشف لـ«الوطن» مصير تجسيدها لشخصية «داليدا» وسبب تأجيله

منذ فترة طويلة كان قد تم الإعلان عن بدء تحضير الفنانة بشرى لتجسيد شخصية المطربة العالمية داليدا من خلال عمل درامى.

ولكن كانت المفاجأة أن المشروع توقف ولا يعلم أحد السبب وراء توقفه، وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشفت الفنانة بشرى عن الأمر فقالت «بالفعل المشروع متوقف فى الوقت الحالى».

وتابعت بشري قائلة «التوقف هذا بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله وهذا العمل يحتاج أن يتم تصويره فى أكثر من بلد فى الخارج ولذلك لم نتمكن من السفر».

وأضافت «كمان العمل لابد أن تدخل فيه أكثر من جهة إنتاجية لأن إنتاجه ضخم للغاية، بالاضافة إلى أنه يحتاج إلى مؤلف ومخرج يتحدثان الفرنسية، وكان بالفعل مرشحا لإخراجه المخرج شوقي الماجرى ولكنه توفى، وأيضا كان مرشحا لكتابته السيناريست مريم نعوم ولكنها منشغلة للغاية خلال هذه الفترة».

وأكدت الفنانة بشرى أن هذه الأسباب هى وراء توقف المشروع حتى الآن ولذلك لا جديد فى هذا الأمر وأنها تثق فى التوقيت الذي يحدده الله للبدء فى المشروع وخروجه للنور.

مسلسل الاختيار 2

يذكر أن الفنانة بشرى كانت قد شاركت مؤخرًا فى مسلسل الاختيار 2 بجانب كريم عبد العزيز وأحمد مكى وإياد نصار وإنجى المقدم وأسماء أبو اليزيد وماجد الكدوانى ورياض الخولى وهادى الجيار وأحمد حلاوة وسلوى عثمان وعدد من الفنانين وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وكانت الفنانة بشري تجسد دور زوجة الشهيد محمد مبروك الذي كان يجسد دوره الفنان إياد نصار وحققت نجاحا كبيرا من خلال هذا الدور الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وتأثروا بمشهد معرفتها لخبر استشهاد زوجها.