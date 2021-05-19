مستشار الرئيس: حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز ما زالت تحتاج للعلاج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه يتابع عبر وسائل الإعلام حالة الفنانين سمير غانم، وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد الوعكة الصحية التي تعرضا لها في الفترة الأخيرة.

وأضاف «تاج الدين»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر: «أتابع إعلاميا سمير ودلال، وما زالت حالتهما تحتاج إلى الرعاية والعلاج وأتمنى لهما الشفاء العاجل».

أما عن أوضاع وباء فيروس كورونا، قال مستشار الرئيس: «في فترة قبل العيد دخلنا في مرحلة حرجة من زيادة الأعداد، وتداعيات ذلك من الإقبال على المستشفيات والعناية المركزة، ولذلك كانت الموجة الثالثة في عملية تصاعدية، واللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تدرس الأمور على أرض الواقع لتتخذ الإجراءات المناسبة، والقرارات التي اتخذتها الحكومة كانت صائبة جدا، لأن عدد الإصابات والحالات التي تحتاج للدخول إلى المستشفى بدأت تقل بالفعل».

وأكد أن مصر تتبع سياسة حكيمة في إدارة ملف اللقاحات، حيث تعاقدت مع الدول المنتجة، إضافة إلى سعيها للتصنيع المحلي، وفي الفترة المقبلة تنتظر وصول 20 مليون جرعة لقاح من سبوتنيك الروسي، و20 مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون، الذي يتميز بأنه يؤخذ على جرعة واحدة.

تطورات حالة سمير غانم

ويوجد حاليا الفنان سمير غانم في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى بعد إصابته بفيروس كورونا ومضاعفات في الكلى، أدت إلى اللجوء للغسيل الكلوي ووضعه على التنفس الصناعي في حالة غير مستقرة.

أما زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز فتتواجد هي الأخرى في أحد مستشفيات العزل في منطقة المهندسين تحت جهاز التنفس الصناعي، وسط تحسن حالتها.