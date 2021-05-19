رسائل دعم ودعوات من الفنانين لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

لا زال الجمهور يبحث عن التطورات الصحية الخاصة بالفنان سمير غانم، ودلال عبد العزيز، بعد إصابتهما بكورونا، لمدة تزيد عن أسبوعين ودخولهما العناية المركزة، حيث ما زالت دلال عبدالعزيز بحاجة لمتابعة طبية بصورة مستمرة، وتخضع للعزل داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

إلا أنّ حالة الفنان سمير غانم تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة، وإجراء عدد من الفحوصات والأشعة بشكل دوري للاطمئنان على صحته، كما أنّ الفنانة دلال عبد العزيز أجرت عدد من التحاليل والفحوصات والمسحات الخاصة بكورونا، لكن لا زالت النتيجة إيجابية.

بنات سمير غانم ودلال عبدالعزيز يطلبن الدعاء لهما

وبين الحين والآخر، تنشر دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، صورا لوالدهما ووالدتهما، عبر حسابها على إنستجرام، تطلب الدعاء لهما من أصدقائهما في الوسط الفني، والجمهور.

وتفاعل مع المنشورات عدد من الفنانين، حيث كتبت الفنانة فيفي عبده «يا رب تشفي دلال وسمير غانم وتبعد عنهم أي مرض»، بينما قال الفنان أحمد زاهر «اللهم أمين يا رب تشفيهم يا رب ويرجعهم لبيتهم من تاني»، والفنانة بدرية طلبة التي تمنت لهما السلامة والعودة المنزل.

آخر أعمال سمير غانم و دلال عبد العزيز

تألقت الفنانة دلال عبد العزيز خلال موسم شهر رمضان الماضي بمسلسل «ملوك الجدعنة» مع الفنان عمرو سعد ومصطفى شعبان، وجسدت دور «عطية» والدة عمرو سعد، والتي توفيت في الحلقة 19 من العمل الدرامي، وكانت تعيش بـ30% من عضلة القلب، وأشاد عدد من النقاد بدورها في عملها الأخير الذي عرض في شهر رمضان المنصرم.

بينما غاب الفنان سمير غانم عن دراما رمضان هذا العام، وشارك ابنته إيمي سمير غانم في أحد الإعلانات التجارية الخاصة بشبكات المحمول فقط.