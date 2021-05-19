«سيارة يقودها طفل».. مصرع شابين في تصادم بالدقهلية

لقي عامل ونقاش مصرعهما في الدقهلية اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة «بيجو» يقودها طفل، ودراجة بخارية، يستقلها المجني عليهما، على طريق «بلقاس – الستاموني»، وهو ما تسبب في إحداث إصابات خطيرة بالمصابين وتم نقل أحدهما إلى مستشفى بلقاس المركزي، والآخر إلى مستشفى المنصورة الدولي، إلا أنهما لفظا أنفاسهما بعد وصولهما للمستشفى، وتم تحرير محضر بالحادث، والتحفظ علي المركبتين على ذمة تحقيقات النيابة العامة.

ورود بلاغ بحادث تصادم في بلقاس

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة بلقاس، بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أجرة «بيجو»، على طريق «بلقاس – الستاموني»، بالقرب من الكارتة، ووجود مصابين.

حادث بين سيارة «بيجو» يقودها طفل ودراجة نارية

انتقل ضباط مركز بلقاس وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الحادث وقع بين سيارة أجرة «بيجو»، تحمل رقم «د ر ط 8156»، قيادة «محمد ن. ف.»، 12 سنة، مقيم بقرية «أبو دشيشة»، دائرة المركز، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية، قيادة «محمد ع. م. ع.»، 31 سنة، نقاش، ومقيم بقرية «جالية»، وبصحبته آخر يُدعى «إبراهيم م. أ. ع.»، 19 سنة، عامل، مقيم بنفس القرية.

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة قائد الدراجة النارية بكسور في الساق والذراع، واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقله لمستشفى المنصورة الدولي، بينما أصيب مرافقه بكسور في الساق والذراع وكدمات بالجسم، وتم نقله إلى مستشفى بلقاس المركزي، إلا إنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة بالمستشفى متأثرين بإصابتهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على سائق السيارة الأجرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.