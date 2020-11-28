إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارة يقودها طفل ودراجة نارية بالمحلة

شهدت منطقة السبع بنات، بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير.

والمصابون هم، "إبراهيم عبد الله الشيخ 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، عمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطي، آية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، محمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون.

تجديد حبس 3 متهمين في واقعة التعدي على طالب جامعي

وفي وقت سابق، جددت محكمة جنح مستأنف مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، تجديد حبس 3 متهمين في واقعة التعدي على طالب جامعي، وإصابته بجروح قطعية في أنحاء متفرقة بالجسد، والشروع في قتله، وسرقة 8 آلاف جنيه كانت بحوزته.

وقررت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد صبحي، وعضوية المستشارين أحمد الذقلي واسلام عبد السميع، حبس المتهم الأول "مصطفى س."، لمدة 45 يوماً، وكل من "محمد أ."، و"محمد أ."، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، اخطاراً في أغسطس الماضي، عندما تعدى المتهمون على المجني عليه "مصطفى أبو زيد"، طالب جامعي، بالأسلحة البيضاء "مطاوي"، وسرقة مبلغ 8 آلاف جنيه، وهاتفه المحمول، وفروا هاربين، بعد إصابته بجروح قطعية في الرأس والقدم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمين لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، قبل أن تمدد حبسهم.