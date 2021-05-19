غادة شلبي: استقبلنا مليوني زائر في المحافظات السياحية منذ يوليو 2020

قالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، إن مصر بشهادة العديد من الخبراء السياحيين في العالم، لديها جدارة في إدارة ملف جائحة فيروس كورونا، وهناك اهتمام بالسائحين والعاملين، ووصل عدد السياح الذين جاؤوا مصر منذ يوليو 2020 إلى اليوم نحو مليوني سائح، للمحافظات السياحية الساحلية، أما من جاؤوا إلى القاهرة بتأشيرات سياحية فإن عددهم أكثر من ذلك.

وأضافت «شلبي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، أن الدولة اتخذت العديد من الضوابط للمنشآت السياحية، تغطي خطوات السائح بداية من مجيئه إلى مصر وحتى عودته إلى بلده مرة أخرى، سواء في المطارات، أو حتى في رحلة العودة، وهناك إجراءات للتأكد من تطبيق الضوابط التي وضعتها الوزارة في المنشآت السياحية، وإذا خالفت أي منشأة هذه الضوابط تُغلق إلى حين تطبيقها.

وتابعت نائب وزير السياحة والآثار، أنه من المهم جدا أن يعرف العالم ماذا تفعل مصر في هذا المجال، وتوضيح ضوابط استقبال السياح، مؤكدة أنهم يستضيفون أيضا مدونين ومشاهير لنقل الصورة الإيجابية عن مصر بعد أن يجربوا بأنفسهم ويستمتعوا بالسياحة في مصر.

وأشارت إلى أن العودة إلى نفس أرقام عام 2019، خلال هذا العام أمر صعب تحقيقه، ولكن بدأوا الوجود في المعارض السياحية في مختلف أنحاء العالم، وخلال هذا الأسبوع حضروا في ثلاثة معارض مختلفة، واحد في أوكرانيا، والآخر في دبي، والثالث في إسبانيا، وكل منهم يتحدث عن نمط مختلف من السياحة، لافتة إلى أن السياح العرب يشتاقون إلى العودة لمصر والاستمتاع بجوها خاصة في فصل الصيف.

وأوضحت أن الدولة بدأت أيضا في تطعيم العاملين في المجال السياحي، وهذا له وقع إيجابي جدا على اطمئنان السائحين للعودة إلى مصر.