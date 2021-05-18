1840 جنيهًا.. تعرف على قيمة وشروط الحصول على تأشيرة السياحة للسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية رفع حظر السفر الذي فرض على المواطنين السعوديين لفترة طويلة في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتضمن القرار السعودي استثناء 13 دولة من القرار ليس من بينهم مصر.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، شروط وقيمة الحصول على تأشيرة السياحة في السعودية، وفقًا للموقع المنصة الوطنية المتحدة الموقع الرسمي للمملكة العربية السعودية، وذلك في السطور التالية.

شروط الحصول على تأشيرة السياحة في السعودية

وتشترط المملكة العربية السعودية، للحصول على التأشيرة السياحية من خلال المنصة، هي كالآتي..

اشتراط وجود تطبيق «توكلنا» على هاتف القادم عند الدخول إلى المطار.

أن يكون السفر للفئات المسموح لها بالسفر وفقاً للاشتراطات المحددة من الجهات المختصة.

أن يقتصر الدخول للمطار لمن يحمل تذاكر السفر، عدا المرافقين لذوي الإعاقة، مع ضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الوجهة المقصودة، والامتثال لأي تدابير احترازية.

إجراء مسحة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة، كحد أقصي وأن تكون سلبية.

أن يبلغ سن مقدّم الطلب للحصول على التأشيرة 18 عامًا فما فوق.

والمسافرين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يجب أن يتم تحديد ولي الأمر في الطلب.

أن يكون جواز السفر ساري المفعول بعد انتهاء مدة التأشيرة على الأقل لمدة 6 أشهر.

- استمارة إنجاز مسددة لرسوم التأشيرة والتأمين الصحي.

- تذكرة ذهاب وإياب مؤكدة.

- حجز فندق أو سكن داخل المملكة العربية السعودية.

- شهادة تعريف من العمل.

- إثبات ملاءة مالية (يقدم من أحد البنوك).

- تقديم خط سير الرحلة.

- تقديم المعلومات الشخصية بما فيها عنوان المتقدم للتأشيرة داخل مصر.

امتلاك جواز سفر يتبع لواحدة من الدول الـ 49 المشمولة

قيمة رسوم التأشيرة

ووفق الموقع فأن قيمة رسوم التأشيرة السياحية للسعودية هي حوالي رسوم التأشيرة هي 440 ريال سعودي ، بما في ذلك الرسوم الأساسية (300 ريال سعودي) والتأمين الطبي (180 ريال سعودي) بدون احتساب ضريبة القيمة المضافة، بما يعادل 1841 جنيهًا.