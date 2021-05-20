نقل إلى العزل الانفرادي.. من هو الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي؟

عند توجيهه رسالة دعا فيها أبناء شعبه إلى الالتفاف حول المقاومة الفلسطينية، في ذكرى النكبة في 15 مايو الجاري، نقلت إدارة السجون الإسرائيلية الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي من عزل سجن هداريم إلى زنازين العزل الانفرادي «أيالون»، لكن من هو مروان البرغوثي؟

حكم على مروان البرغوثي بالسجن في مثل هذا اليوم عام 2004 في سجون الاحتلال، وهو أحد أبرز قادة حركة فتح، ولد في 6 يونيو 1958، بقرية كوبر الفلسطينية قرب رام الله والبيرة، وشارك في الانتفاضة الفلسطينية عام 1987.

مسيرته في النضال

هو أحد القيادات التي قادت الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 ضد الاحتلال للضفة الغربية، وانخرط في حركة فتح في سن الخامسة عشرة، وعند بلوغه الثامنة عشر ألقت القوات الإسرائيلية القبض عليه وسُجن لمدة داخل السجون الإسرائيلية.

وتعرض «البرغوثي» للاعتقال والمطاردة طوال سنواته الجامعية؛ إذ اعتقل عام 1984، وأعيد اعتقاله في أيار 1985 لأكثر من 50 يوما في التحقيق، ثم فرضت عليه الإقامة الجبرية في نفس العام.

وألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه عام 1987، ورحلته إلى الأردن التي مكث فيها 7 سنوات، ثم عاد ثانية إلى الضفة الغربية عام 1994 بموجب اتفاق أوسلو، وفي عام 1996، حصل على مقعد في المجلس التشريعي الفلسطيني.

حاول الاحتلال الاسرائيلي اغتياله عدة مرات، واعتقل في 15 أبريل 2002، ووجهت له تهم عديدة منها التحريض على قتل عشرات الاسرائيليين، وفي 20 مايو 2004 حكمت المحكمة المركزية في تل أبيب على المناضل الفلسطيني مروان البرغوثي بالسجن 5 مؤبدات و40 عاما.

ونقلت سلطات الاحتلال القائد المناضل مروان البرغوثي منذ 15 من الشهر الجاري إلى زنازين العزل الانفرادي، على خلفية دعوته عبر رسالة أصدرها مكتبه للالتفاف حول المقاومة، وتعزيز الوحدة الوطنية التي تجسدت خلال الأسابيع الأخيرة في مواجهة العدوان الاستعماري الصهيوني على الشعب الفلسطيني ومقدساته، وقطاع غزة الصامد.