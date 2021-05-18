نقل القائد الفلسطيني مروان البرغوثي إلى زنازنين العزل الانفرادي

نقلت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، القائد المناضل مروان البرغوثي منذ 15 من الشهر الجاري، إلى زنازين العزل الانفرادي، في زنازين أيلون في سجن الرملة، وذلك على خلفية دعوته عبر رسالة أصدرها مكتبه، للالتفاف حول المقاومة، وتعزيز الوحدة الوطنية التي تجسدت خلال الأسابيع الأخيرة، في مواجهة العدوان الاستعماري الصهيوني على شعبنا ومقدساته، والعدوان الوحشي على قطاع غزة الصامد.

وأكدت الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد المناضل مروان البرغوثي، وكل الأسرى في بيان صحفي، أن سياسة العزل الانفرادي ضد القائد البرغوثي، لم ولن تنجح في عزل صوته وحضوره بين أبناء شعبه، كما فشلت خلال عزله لأكثر من ألف يوم في العزل الانفرادي، بعد اختطافه خلال انتفاضة الأقصى.

وكما فشلت في تغييب حضوره رغم عزله لنحو 24 مرة خلال السنوات التالية، وسيبقى دائم الحضور بين أبناء شعبه كما عهده على مدار 50 عاماً من النضال المتواصل رغم المطاردة والإقامة الجبرية والإبعاد وربع قرن من السجون والتحقيق والعزل الانفرادي والجماعي، وكما كان يردد دوماً «أينما كنا، سواء كنا في الشارع، سواء كنا في السجن، سواء كنا في الزنازين، فنحن باقون على العهد».

يشار إلى أن مكتب القائد مروان البرغوثي، كان نشر بيانا دعا فيه البرغوثي، إلى الالتفاف حول المقاومة، وتعزيز الوحدة الوطنية، وقال إن الوحدة التي تجسدت على الأرض في هذه المرحلة المصيرية، أعادت «العلاقة مع الاستعمار إلى وضعها الطبيعي ومربعها الأول، فهي علاقة مقاومة ورفض واشتباك ومقاطعة، وليست علاقة تعايش ومساومة ومهادنة ولا يمكن أن تكون كذلك».

وأكد أننا نعيش مرحلة مصيرية لمستقبل قضيتنا ونضالنا، وأعلن شعبنا العظيم في كل أماكن تواجده، أن بوصلته ووجهته كانت وستبقى دوماً مدينة القدس تاج الأمة وقلبها النابض، والعاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني، فلا تردد بالموقف عندما تنتهك حرمات المسجد الأقصى ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعندما يحاصر أهلنا المقدسيين ويُشرع في تهجيرهم من بيوتهم وأحياءهم ومدينتهم ومحاولة الاستفراد بأهلنا في حي الشيخ جراح، فالمقدسيون هم حراس المدينة وخط الدفاع الأول عن الأمة، .

وشدد على أنه في ظل ملحمة المقاومة والصمود والكرامة التي يسطرها شعبنا، وعلى الرغم من الألم والقهر على ما لحق بالأبرياء والأطفال والنساء العزل من أبناء شعبنا الصابر المحتسب خاصةً في قطاع غزة الحبيب الذي عانى كل أنواع الحصار والدمار، وفي هذا اليوم الذي تحلّ فيه ذكرى النكبة الأليمة والمريرة نجدد دعوتنا إلى التمسك بالوحدة الوطنية والأهداف التي نزفت من أجلها الدماء الطاهرة على امتداد وطننا فلسطين، والالتفاف حول المقاومة ومساندتها، والتقدم إلى الأمام حفاظا على الحلم المقدس بالحرية والعودة والاستقلال.