هاني شاكر: الزمالك مش مسرح تجارب.. والنادي وصل لحالة من الغليان والحزن

علق الفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية، على المشكلات الإدارية لنادي الزمالك، قائلا: إن ذلك من شأنه التأثير على فريق كرة القدم بشكل خاص، والكرة المصرية بشكل عام، خاصة أن الأبيض ناد كبير، ولا ينبغي ما يحدث له بهذه الشكل، وتوالي اللجان التي تديره، وتأخر انتخاب مجلس شرعي لإدارة النادي بشكل احترافي.

وأضاف «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «البريمو»، المذاع على شاشة قناة ten: «الزمالك نادي كبير مينفعش يبقى مسرح للتجارب، ودي رسالة أوجهها للصديق وزير الشباب والرياضة، النادي وصل لحالة من الغليان والحزن والزعل، وصعبان علينا نادي بحجم الزمالك بجماهيره الكبيرة في مصر والعالم العربي إنه يبقى فيه هذا التخبط».

وتابع: «قبل كل ماتش مهم، يطلع حد من اللجنة المعينة يقولك الزمالك مديون، ومن فضلك يا دكتور أشرف أرحمنا وأرحم جمهور الزمالك من التخبط الإداري، اللجنة مشكورة حاولت تعمل حاجة بس للأسف معملتش، هما جايين لتسيير الأعمال، والمفروض يبقى فيه لجنة منتخبة يدير بنادي بحجم وقيمة وعراقة نادي الزمالك، وأتمنى الانتخابات في القريب العاجل».

وعن تفكيره في الترشح لانتخابات الزمالك أسوة بالسيناريست مدحت العدل، قال هاني شاكر: «مدحت العدل أخويا واحبه جدا هو وعائلته ولكن الزمالك يحتاج خبرة فإدارة الأندية مختلفة عن مجالنا الفني وأنا اشفق على مدحت العدل حال تواجده بمجلس الزمالك».

وأوضح «شاكر»: «مدحت العدل سيخوض التجربة من باب الغيرة على هذا الكيان ولكن ستكون المقارنة صعبة بالنسبة له، والزمالك يحتاج إلى عقلية اقتصادية في الفترة المقبلة».