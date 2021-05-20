محافظ الشرقية: رصدنا زيادة في استجابة المواطنين لتلقي لقاح كورونا

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، تم تطبيقها العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بخفض عدد العاملين في جميع الدواوين، حيث وُضعت جداول عمل حتى لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن استجابة المواطنين للحصول على اللقاح أصبحت أكبر عن ذي قبل، لافتًا إلى أن المحافظة مستمرة في جهود التوعية بأهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية.

وأضاف «غراب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن المحافظة ستأخذ في الاعتبار أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل ومن لديهم أطفال صغار، مشيرًا إلى أن المحافظة رصدت مخالفات كثيرة في فترة عيد الفطر المبارك، وتم غلق بعض المطاعم والمقاهي وتطبيق الإجراءات القانونية، والتي تشمل الغرامة 4 آلاف جنيه والغلق لمدة أسبوع.

وتابع محافظ الشرقية، أن المحافظة ستستمر في غلق المحال ودور السينما والمسارح في الساعة التاسعة مساءً، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضمان عدم وجود تجمعات ومؤتمرات شعبية بقدر الإمكان، وخفض أعداد العاملين في كل أجهزة الدولة، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وذكر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية: «المواطن في كل مكان مش ملتزم بالقدر الكافي، وهي دي المشكلة التي تقابلنا، أما خطة اللقاحات في المحافظة فتتم بصورة جيدة، ووكيل وزارة الصحة وفريقه يعملان بشكل جيد، وتم تخصيص نقاط متحركة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، ونحاول التنبيه على المواطنين بضرورة الانتباه بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وبدأ يكون لدينا استجابة جيدة من المواطنين للحصول على اللقاح».