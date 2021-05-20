تفاصيل لقاء البابا مع أعضاء بمجلس النواب في دير الأنبا بيشوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من نواب البرلمان الأقباط.

وقال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن النواب البرلمانيون قد أعربوا عن رغبتهم في زيارة البابا تواضروس للتعارف وتقديم التهنئة بالأعياد، واستجاب البابا لرغبتهم واستقبلهم، وأدار البابا تواضروس معهم حوارًا أبويًّا وأجاب على أسئلتهم.

عبر zoom.. البابا يلتقي بأساقفة أمريكا الشمالية

من جهة أخرى، عقد البابا تواضروس الثاني لقاءً مع أساقفة أمريكا الشمالية، وذلك من خلال تقنية zoom عبر شبكة الإنترنت. وقال القمص موسى إبراهيم، إنه بعد الصلاة قدم لهم البابا كلمة روحية عن القيامة وانفتاح السماء أمام الإنسان ثم دارت مناقشات حول أهمية العمل الجماعي والتعاون في مجالات الخدمة والأنشطة المتنوعة، والجدير بالذكر أن للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اثني عشر أسقفًا في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اثنين في كندا واثنين في أمريكا الجنوبية.

وكان البابا تواضروس زار محافظة الإسكندرية، منتصف الأسبوع الجاري، والتقى البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجاكلين عازر نائب المحافظ وذلك لتبادل التهاني بالأعياد.

حضر اللقاء الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

كما التقى البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أعضاء مجلس الأمانة العامة للمستشفيات القبطية بالإسكندرية، لمناقشة وتقييم إيجابيات وسلبيات الفترة الماضية، ووضع خطة عمل لتحديات الفترة المقبلة.

والقى البابا كلمة عبر فيها عن شكره وتقديره للدور الذي تقدمه الأمانة العامة وعن كيفية تقديم خدمة «مجودة»، كما قدم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية نبذة سريعة عما قدمته خدمة الأمانة العامة للمستشفيات من خدمات طبية متنوعة، في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.