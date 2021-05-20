تطوير قسم الأذن ومبنى الإصابات بالمستشفيات الجامعية في الإسكندرية

تابع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال تطوير قسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب جامعة الإسكندرية، وأعمال تطوير مبنى الإصابات بمستشفى الحضرة الجامعي، بإجمالي تكلفة 36 مليون جنيه.

وأكد «قنصوة»، في بيان، اليوم الخميس، أن أعمال التطوير التي تشهدها المستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية تتم على قدم وساق وفق خطة استراتيجية شاملة تتبناها إدارة الجامعة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى للمواطنين وخدمة المرضى من أهالي الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تجهيز المستشفيات يتم على مراحل بأحدث الأجهزة الطبية والخبرات والكفاءات والإمكانيات العلمية والعملية وبناء شراكات تعليمية طبية مع الجامعات العالمية المتميزة، لإكساب طلاب وأطباء المستقبل مهارات وخبرات دولية، لافتًا إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية يأتي من خلال اهتمام الدولة المصرية ودعمها اللامحدود للمستشفيات الجامعية لاسيما مع ظهور فيروس كورونا المستجد.

وقدم «قنصوة»، الشكر لإدارة كلية الطب، وإدارة المستشفيات الجامعية علي العمل الدؤوب كما قدم الشكر لكافة المساهمين من رجال الأعمال و المجتمع المدني على الدعم اللامتناهى للمستشفيات الجامعية بجامعة الإسكندرية لرفع مستوى الخدمة العلاجية المقدمة للمواطن المصري في شتى التخصصات الطبية الدقيقة.

وأفاد الدكتور تامر عبد الله، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن أعمال التطوير في المستشفيات الجامعية تسير بخطى حثيثه لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية لمواطنى محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة.

وأوضح أن إجمالى تكلفة أعمال التطوير في قسم الأذن والأنف والحنجرة ومبنى الإصابات بمستشفى الحضرة الجامعى بلغت حوالى 36 مليون جنيه بمشاركة فعالة من المجتمع المدنى الذي ساهم بحوالي 25 مليون جنيه من إجمالي تلك التكلفة وباقى المبلغ من موازنة المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمقدم عبدالله الفقى، ممثل من الأمن القومي، والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور تامر عبد الله المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور أيمن الشايب وكيل كلية الطب والدكتور على عبد المحسن وكيل كلية الطب والدكتورة وفاء السحلى وكيل كلية الطب، والدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، والدكتور أحمد طنطاوى رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة والدكتور عادل رفعت رئيس قسم جراحة العظام و أعضاء مجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس بقسمى جراحة العظام و الأذن والأنف والحنجرة ومديرى المستشفيات الجامعية ولفيف من ممثلي المجتمع المدني بالإسكندرية.