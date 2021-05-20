«الأرصاد»: طقس صيفي حار على القاهرة ربيعي في الإسكندرية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة على القاهرة الكبري والجيزة، إلى 5 درجات مئوية، مناشدة المواطنين بالابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة، وارتداء أغطية الرأس، وشرب السوائل.

وأضافت الأرصاد إلى أن طقس محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، ربيعي معتدل خلال الأيام المقبل؛ إذ تصل درجات الحرارة إلى 24 درجة مئوية، وعن حالة الطقس ليلا، فسيكون لطيفا على القاهرة الكبرى والجيزة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب «سيناء، والبلاد».

درجة الحرارة المتوقعة الخميس:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة الحرارة المتوقعة السبت:

القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

درجة حرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.