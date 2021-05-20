السوريون المقيمون في القاهرة يصوتون في «الانتخابات الرئاسية» «صور»

فتحت السفارة السورية بالقاهرة، اليوم الخميس، أبوابها للسوريين المقيمين في مصر للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية للمقيمين في الخارج، صباح الخميس في العديد من السفارات والبعثات والقنصليات السورية حول العالم، بينما رفضت بعض الدول الغربية إجراء انتخابات على أراضيها.

ودعت وزارة الخارجية السورية، المواطنين السوريين في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الوكالة السورية في تقرير: «في البحرين والكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة بدأ المواطنون السوريون المقيمون الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية في مقار السفارات السورية هناك والتي فتحت أبوابها منذ السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لكل بلد».

وفي العراق بدأ السوريون صباح اليوم، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في مقر السفارة السورية في بغداد.

ومن جانبه، قال الدكتور بسام درويش، رئيس البعثة الدبلوماسية السورية بالقاهرة، في تصريح لوكالة «سانا»: إن الإقبال على المركز الانتخابي كان لافتاً للغاية إذ أنه بدأ منذ الصباح الباكر وقبل فتح صناديق الاقتراع، مشدداً على استعداد وجاهزية السفارة السورية في القاهرة للقيام بكل ما يلزم لجعل العملية الانتخابية ناجحة بامتياز.

وقالت الوكالة: «دعا درويش جميع السوريين في القاهرة إلى أداء حقهم وواجبهم في هذا الاستحقاق الدستوري والتعبير عن آرائهم من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن إجراء الانتخابات والمشاركة فيها بفعالية دليل على استقلالية قرار سورية الوطني».

وفي روسيا صوت سوريون مقيمون في انتخابات رئاسة الجمهورية العربية السورية في مقر السفارة السورية في العاصمة موسكو والتي فتحت أبوابها عند الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين.

كما فتحت السفارة السورية في بكين اليوم صناديق الاقتراع أمام السوريين المقيمين في الصين للأدلاء بأصواتهم في انتخابات رئيس الجمهورية العربية السورية.