تحويلات مرورية بمحور الشهيد بمدينة نصر لتنفيذ أعمال الكوبري العلوي

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور.. لتنفيذ أعمال الغلق الكلي لمحور الشهيد بالاتجاهين «منطقة القطاع العام» لتنفيذ أعمال رفع الباكيات المعدنية الخاصة بالكوبري المار أعلى المحور، الأمر الذي يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

- القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكي ومحور المشير: يسلك يمينا شارع جمال سليم فيسارا شارع عبدالله العربي فمناطق مدينة نصر.

- القادم بمحور الشهيد من ميدان محمد زكي ومحور المشير: الدوران والعودة من المأوى الدوراني أمام قطاع أبوبكر فيمينا مطلع محور المشير تجاه مناطق امتداد رمسيس ومناطق مدينة نصر.

- القادم بمحور الشهيد من شارع المخيم الدائم والخليفة القاهر: يسلك يمينا شارع مدينة مبارك من ميدان «كوكاكولا» فيمينا شارع امتداد رمسيس والدوران والعودة من أسفل كوبري أكتوبر فمطلع أبوزيد خضر اتجاه مناطق القاهرة الجديدة.

وسيتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من الساعة 12,00 صباحا يوم الجمعة الموافق 21/5/2021 وحتى الساعة 6,00 صباحا يوم السبت الموافق 22/5/2021. ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.