عاجل.. ارتفاع حصيلة غارات الاحتلال على غزة لـ230 شهيدا بينهم 65 طفلا

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي إلى 230 شهيدا، في دمار مهول في البنايات السكنية، والبنى التحتية، والمساجد، والكنائس، والمراكز الصحية.

وأفادت وكالة «وفا» الفلسطينية، نقلًا عن وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع حصيلة الشهداء حتى اللحظة إلى 230 شهيدًا، من بينهم 65 طفلًا، و39 سيدة، و17 مسنا، فضلًا عن 1710 إصابات بجروح مختلفة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي من الجو والبحر والبر على كل مدن ومخيمات قطاع غزة، مستهدفا المنازل والشقق السكنية والطرق الرئيسية والمنشآت والمصانع وكل مقومات الحياة في غزة.