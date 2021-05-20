استشهاد شاب متأثرا بجروح في مواجهات مع الاحتلال قبل يومين في جنين

أعلنت مصادر طبية في مستشفى الرازي في جنين، اليوم الخميس، استشهاد الشاب منتصر محمود زيدان جوابرة (28 عاما)، من قرية أم دار جنوب غرب جنين، متأثرا بجروح خطيرة، أصيبب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء المنصرم.

والشهيد جوابرة أب لطفلتين: ميلا ثلاث سنوات ونصف، وكندة عام ونصف، ونعت حركة "فتح" والقوى الوطنية والإسلامية في جنين عبر مكبرات الصوت، الشهيد جوابرة، ودعت إلى المشاركة في مسيرة تشييعه من جنين، إلى مسقط رأسه في ام دار.

وبلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي 230 شهيدا، بينهم 65 طفلا، و38 سيدة، وإصابة 1620، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 29 شهيدا، بينهم 4 أطفال، وسيدة، و5164 جريحا، فيما استشهد شاب في القدس المحتلة، وأصيب 1108 آخرين، واستشهد شابان في اللد وأم الفحم.

ومنذ 13 أبريل المنصرم، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء الاعتداءات الوحشية، لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في القدس المحتلة، خاصة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى ومحيطه، وعلى المتضامنين مع الأهالي في حي الشيخ جراح، الذين تسعى سلطات الاحتلال إلى تهجيرهم قسرا من منازلهم لصالح المستوطنين.