نقابة «بتروكيماويات فلسطين»: نقدر دور مصر فى دعم القضية الفلسطينية

قدمت النقابة العامة للعاملين بالبتروكيماويات والغاز فى غزة بفلسطين، برئاسة أسامة الحاج أحمد، الشكروالتقدير للقيادة السياسية المصرية متمثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه ودعمه للقضية الفلسطينية، ونضال عمال وشعب فلسطين، وذلك بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإزالة آثار العدوان الصهيوني.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان الرسالة، التي أكدت الدور الرئيسي والمحوري لما يقوم به الشعب المصري والنقابات المختلفة والإعلام، في تجنيد كل مصادر الإسناد لكفاح الشعب الفلسطيني والذي واكب الهجمات على قطاع غزة.

وناشد رئيس النقابة الجماهير والحكومات العربية، أن تحذو حذو مصر حكومة وشعباً ، لبلورة وتشكيل أوسع جبهة عربية قومية تشكل ظهيراً وسنداً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة العنصرية التي يتعرض لها.

واختتمت النقابة بتوجيه التحية لمصر العروبة شعباً وحكومة، مؤكدة أن شعباً أنجب الرموز الوطنية والقومية سيظل شعباً حياً وخيراً متحداً مع أمته.