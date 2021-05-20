حقوق عين شمس تنفي شرط سداد المصروفات لدخول الامتحانات

نفى الدكتور ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، حقيقة ما تردد عبر المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن منع طلاب الكلية من دخول الامتحانات إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الثاني، أي دفع المصروفات بشرط دخول الامتحانات، مؤكدا أن هذا الإجراء لم يتم أخذه أو تنفيذه أو الإشارة إليه، لأنه يحق لكل طالب دخول الامتحانات ولا يمنع نهائيا إلا في الحالات القانونية.

وأكد عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يحق للكلية حجب نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني أو العام الدراسي للطلاب الغير مسددين المصروفات الدراسية، لافتا إلى أن الكلية لم تتوانى لحظة في دعم جميع الطلاب المتعثرين والرفع عن كاهلهم في سداد المصروفات، وذلك من خلال التقدم إلى مكتب رعاية الشباب بالكلية وتقديم الأوراق التي تثبت تعثره، مؤكدا أن منع الطلاب من الدخول الامتحانات أو تلقي الدراسة بالجامعة أو أي جامعة أخرى بسبب المصروفات الدراسية غير قانوني ودستوري.

ومن ناحية أخرى، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه لا يحق لأي كلية أو جامعة منع دخول الطلاب إلى الامتحانات أو الكلية للدراسة بسبب التعثر في سداد المصروفات الدراسية، مؤكدا أن صناديق التكافل الاجتماعية خير داعم للطلاب المتعثرين.