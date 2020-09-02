شروط القبول بـ"حقوق عين شمس" شعبة فرنسية بالتعاون مع جامعة ليون 3

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبدالمؤمن عن بدء قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي 2020 – 2020 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، بالتعاون مع جامعة ليون 3 بفرنسا، وعن استمرار قبول الطلاب بالشعبة الفرنسية للعام الجامعي 2020 – 2021 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

1. أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة الثانوية العامة للعام التالي.

2. أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق بجامعة عين شمس (انتظام).

3. أن يجتاز الطالب اختبارًا تحريريًا وشفويًا في اللغة الفرنسية يجرى بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.

4. حصول الطالب على delf B2 .

5. التنسيق النهائي للطلاب بمراعاة ما يلي:

- درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.

- درجة اللغة الفرنسية.

- درجة الـ Delf B2

- درجة الاختبار التحريري والشفوي.

الأوراق المطلوبة للتقديم بالشعبة الفرنسية بالكلية

1. صورة استثمار الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتًا.

2. صورة شهادة الميلاد.

3. صورة خطاب الترشيح.

4. صورة شخصية.

5. صورة من Delf B2.

وأوضح الدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنّه نظرًا للظروف الحالية المتعلقة بمكافحة فيرس كورونا المستجد وما ترتب عليها من تأخر بعض الطلاب في الحصول على شهادة Delf B2، فقد وافق مجلس الكلية على قبول أوراق الطلاب دون هذه الشهادة لحين تقديمها، وذلك مع تعهد الطالب بتقديمها فور الانتهاء منها وبحد أقصى نهاية العام الدراسي الأول، وإلا سيجرى تحويله إلى الشعبة العربية بالكلية بعد إتمام إجراءات المقاصة.

علمًا بأنّ مقر الشعبة الدور الخامس مبنى (ب) بالكلية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا يوميًا عدا يومي الجمعة والسبت، وللاستعلام يمكنك الاتصال على الأرقام: 24836113، أو على رقم الموبايل: 01204957345.