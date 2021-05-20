إسلام إبراهيم: جارى التحضير لفيلم «بـ100 وش» مع كاملة أبو ذكري

يستعد أبطال العمل الدرامى «بـ100 وش»، للتحضير لفيلم جديد خلال الفترة المقبلة، من إخراج كاملة أبو ذكري، وذلك بعد نجاح المسلسل الذي عرض في رمضان 2020.

وقال أحد أبطال العمل الفنان إسلام إبراهيم فى تصريح لـ«الوطن»: «نحضر في الوقت الحالي لفيلم 100 وش للمخرجة كاملة أبو ذكري، وهناك عدّة أفكار مطروحة للمناقشة، ولكن لم يتم التحرك بخطوات رسمية حتي الوقت الحالي».

مسلسل «بـ100 وش» تم عرضه فى شهر رمضان 2020

المسلسل من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالى، إخراج كاملة أبو ذكرى، وشارك فى بطولته نيللى كريم، آسر ياسين، علا رشدى، إسلام إبراهيم، محمد عبد العظيم، شريف دسوقى، دنيا ماهر، سلوى محمد على، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.

وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه، ودارت أحداثه حول عصابة مكونة من «عمر وسكر» الذين يقومان بعمليات نصب للحصول على الأموال.

كاملة أبو ذكري تتحدث عن فيلم بـ «100 وش»

وكانت المخرجة كاملة أبو ذكري، تحدثت عن احتمالية تصوير فيلم «بـ 100 وش»، موضحة أنها تشعر بالقلق من الجزء الأول أو كسر نجاحه حال تم تصوير جزء ثان له، وحال كان هناك سيناريو قوي وأقوى من الجزء الأول يمكن عمل جزء ثاني له، وألا سيكون فقط مجرد تكرار: «النكتة لو قولتهالك مرتين مش هتضحكي عليها، أول مرة هتضحكي، تاني مرة هتبتسمي، وتالت مرة هتقولي خلاص، بس أحنا أقرب لفيلم لما أقعد مع الكتاب ونلاقي الفكرة وممكن منلاقيش».

وأضافت خلال أحد اللقاء التلفزيونية، «أحنا وصلنا فعلا مع بعض وابتدينا نلمح فكرة وكتبناها في معالجة وقدمناها للأستاذ جمال العدل عشان ناخد موافقة الرقابة، وتقريبا قالوا أوك، بس انشغل في مسلسلات رمضان، فقولنا نأجله لانشغالهم بمسلسلات رمضان».

أخر أعمال الفنان إسلام إبراهيم في رمضان 2021

شارك الفنان إسلام إبراهيم، في السباق الرمضاني بمسلسل «نجيب زاهي زركش» للفنان يحيي الفخراني، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه في رمضان 2021، وشاركه في البطولة النجوم «أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي»، ومن إخراج شادي الفخراني.