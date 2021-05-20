من عباس أبو الحسن لموظفة الطالبية.. كشف المستور في عيادات الأسنان

الحفاظ على أسرار المرضى حق أصيل لكل مريض. أقسم الأطباء على احترام مرضاهم واعتبار أسرارهم في منزلة سرية أعلى من أسرارهم الخاصة، إلى جانب تقديم الرأي الطبي السليم واحترامهم، إلا أن بعض العيادات وخصوصا الأسنان تسبت في حالة من الجدل على الساحة المصرية.

فمؤخرًا ظهرت العديد من جرائم التحرش وهتك العرض داخل عيادات الأطباء الذين كشفت عن جرائمهم تحقيقات النيابة العامة وألقي القبض عليهم ومنهم طبيب الأسنان في الدقي وطبيب الأسنان في الطالبية، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهم هتك العرض.

كشف المستور

الفنان عباس أبو الحسن وموظفة في الطالبية كانا السبب الرئيسي في كشف المستور داخل عيادات أطباء الأسناء في الدقي والطالبية، وبحسب تحقيقات النيابة العامة أن آخر الجرائم حدثت داخل عيادة طبيب الأسنان في الطالبية، وانتهت جلسة التحقيق إلى حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة هتك العرض، أن السيدة كانت تحضر إليه لحشو «ضرسها» وأن الجلسة الأولى كانت تعارف وكان يمارس عمله بكل أمانة، حتى انصرفت السيدة وطلب منها أن تحضر في الجلسة الثانية في نهاية عمل العيادة حتى لا تنتظر وقتًا طويلًا، وفي الجلسة الثانية وجد السيدة منفتحة وتتحدث معه بشكل طبيعي عن عدة أمور، منها علاقات الأزواج وأسباب الخلافات، واستغل جرأتها تلك وتحسس جسدها.

عباس أبو الحسن

وبذات الطريقة التي استخدمتها موظفة الطالبية كان للفنان عباس أبو الحسن السبق في كشف المستور من جرائم داخل طبيب الأسنان المعروف باسم سمير المتهم بهتك عرض الرجال بالقوة والمحال إلى محكمة الجنايات والتي قررت نظر محاكمته لجلسة 20 يونيو المقبل، وتبين من التحقيقات أن الفنان أعلن على حسابه بمنصة «فيسبوك»، وقال إنه أحد ضحايا الطبيب، وتبع الفنان آخرون في الاعتراف بأنهم تعرضوا للتحرش داخل عيادة المتهم في منطقة الدقي، قبل أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة.