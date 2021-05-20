افتتاح الأكاديمية العربية للتصنيع لتدريب الكوادر في مجال التحول الرقمي

افتتحت أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب، اليوم، الصرح العلمي الذي تم تطويره وتحديثه بخطط تدريبية متطورة ورؤية علمية واضحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحقيق التدريب من أجل المستقبل في مجالات الإدارة الآلية لعمليات التصنيع والرقمنة، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

شهد مراسم الافتتاح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، رئيس المجلس التنفيذي لشركة «دي إم جي موري» الألمانية «كريستيان ثونز»، وعدد من كبار المسؤولين بالشركة العالمية.

وقال وزير التعليم، إن الأكاديمية تعد أحدث نموذج لتطوير التعليم الفني باستخدام الأجهزة التكنولوجية المتطورة حيث تم تحديثها وتطويرها بالتعاون مع شركة «دي إم جي موري» الألمانية العالمية، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في مجال الإدارة الآلية الذكية في مجالات الصناعة المختلفة والتحول الرقمي، وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف شوقي، أن هذا يأتي في إطار الخطة التي تنتهجها الوزارة لتطوير والاهتمام بالتعليم الفني والتي بدأتها بإنشاء المدارس التكنولوجيا التطبيقية بشراكة ثلاثية بين الوزارة التي تقدم المدرسة والمعلمين، وبين القطاع الخاص كممثل لأصحاب الأعمال الراغبين في إعداد الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانعهم، فضلًا عن ممثل لهيئة دولية لضمان جودة العملية التعليمية، وقد لاقى هذا النموذج التعليمي إقبالًا كبيرًا من الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، خاصة هؤلاء الحاصلين على مجاميع مرتفعة تؤهلهم بسهولة للالتحاق بالتعليم العام.

من جهتها، قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن افتتاح أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع يعكس التوجه الحالي للحكومة المصرية لبناء ودعم القدرات للكوادر البشرية بالقطاع الصناعي بهدف مواكبة التطورات الصناعية العالمية والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أهمية توفير كافة البرامج والإمكانات التدريبية للعاملين بالقطاع الصناعي بهدف تمكينهم من التعامل مع البرمجيات والماكينات الرقمية وانترنت الأشياء، ما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية.

وأشادت بالإمكانات التكنولوجية الكبيرة للاكاديمية في مجالات التصنيع والتحكم الصناعي والاتصالات وامن المعلومات، وأن مشاركة عدد من كبريات الشركات العالمية في الاكاديمية يسهم في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لهذه الشركات في تطبيق أحدث البرامج التدريبية العالمية.

وأكد التراس، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي؛ لنقل وتوطين التكنولوجيا في مجالات التحول الرقمي والإدارة الآلية الذكية لعمليات التصنيع وتطوير نظم التدريب وتنمية الكوادر البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة في هذه المجالات.

وأشاد بالتعاون مع شركة «دي إم جي موري» الألمانية العالمية، الذي نستهدف من خلاله تدريب الكوادر البشرية في مجالات التصنيع المختلفة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة ليس فقط في مصر ولكن القارة الإفريقية بأسرها، مؤكدًا دور العربية للتصنيع في عملية تعزيز وتوطين التكنولوجيا الرقمية وتقنيات التصنيع المستقبلي لتوفير أفضل الممارسات الإنتاجية والصناعية الوطنية وايضا الأفريقية.

ولفت إلى أن أكاديمية العربية للتصنيع تتبنى رؤية التنمية المستدامة مصر 2030؛ لتحقيق تدريب الكوادر البشرية من أجل المستقبل، فضلًا عن تطوير وتجهيز الأكاديمية بماكينات ومعدات تصنيع بالتحكم الرقمي عالية الجودة بمختلف أنواعها وأجهزة تحكم متعددة الأنظمة للتأهيل ورفع كفاءة العاملين، وتجهيز معمل مزود بفصل تدريبي بأجهزة محاكاة لأنظمة التحكم للماكينات للتدريب علي آليات برمجة أنظمة التحكم الخاصة بماكينات التصنيع المبرمج، وأيضًا برامج متخصصة للتدريب علي التصميم والتصنيع.

وأضاف أن هناك مجال التحكم الصناعي للتدريب علي تحقيق التكامل بين تشغيل ماكينات التحكم الرقمي واكتشاف الأعطال وحلها في أقصر وقت ممكن وتم تزويد الأكاديمية بمعمل متخصص للتدريب علي أنظمة التحكم لماكينات التحكم الرقمي المبرمجة.

كما أشار رئيس العربية للتصنيع، إلى مجال الاتصالات، حيث تم تزويد الأكاديمية بمعامل للتدريب علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الإصطناعي والحوسبة الإلكترونية وإدارة شبكات الحاسب، بهدف بناء قدرات الشباب وتوفير مواهب عالية الجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتابع أن هناك مجال أمن المعلومات حيث تقدم الأكاديمية الدعم الفني من خلال المسح ثلاثي الأبعاد واستخدام الهندسة العكسية وربطها بالتنفيذ عن طريق ماكينات التحكم الرقمي لتعزيز دور إدارة البحوث والتطوير، وأيضا التدريب على منظومة الأمن الرقمي الخاص بالمنظومات الإدارية وكذلك عمليات التشغيل الرقمية لماكينات وخطوط الإنتاج المرقمنة.

وأوضح التراس، أن أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع تفتح أبوابها لكافة الباحثين والدراسين والعاملين في كافة قطاعات الصناعة من مصر والمنطقة، وأيضًا برامج متخصصة للتدريب علي التصميم والتصنيع، وبحث دراسة تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب المتفوقين في مصر وإفريقيا لتوفير كوادر فنية عالية الجودة في مجال الإتصالات والمعلومات لمصر والمنطقة الأفريقية والعربية؛ لتلبية متطلبات السوق المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات.

كما أعرب عن ثقته الكبيرة في الشباب المصرى القادر علي استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية المتلاحقة باقتدار وسرعة، والتفاعل مع هذه التكنولوجيات الحديثة وخوض سوق العمل، مضيفاً اننا نتطلع لجني ثمار هذا التعاون لبناء قدرات الشباب المصري، وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي و قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة مجالات الصناعة المختلفة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة «دي إم جي موري»، عن تقديره لهذا التعاون المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع, واصفا إياه بأنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الأفريقية لتوطين تكنولوجيا الإدارة الألية الذكية في التصنيع والرقمنة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مشيدًا بخطط الحكومة المصرية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر البشرية وفقًا لأحدث آليات نظم التدريب الرقمية الحديثة.

كما أشاد بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالعربية للتصنيع ودورها في دعم الرقمنة لكافة مجالات الصناعة والمشروعات التنموية بمصر، مشيرًا إلى أهمية تحقيق الشراكة والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في مجالات الرقمنة والتدريب وتطوير تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات، فضلًا عن كافة مجالات التعاون القائمة مع الهيئة منذ قرابة 40 عاما مضت، وتم توريد وتجهيز أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع بأحدث الأجهزة المدمجة الذكية والأنظمة التدريبية في العالم.

وأكد أهمية التعاون الجاد مع العربية للتصنيع في تنفيذ خطتها في التحول الرقمى ومجالات التصنيع الذكي المتعددة ،موضحا أن "دي ام جي موري " ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في الإدارة الآلية الذكية في التصنيع والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق التحول الرقمي في مصر وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا الحديثة وفقا لآليات الثورة الصناعية الرابعة.

ويذكر أن التدريب بأكاديمية العربية للتصنيع يتم في معامل حديثة تم تجهيزها بالأجهزة والماكينات المرقمنة والبرمجيات ومساعدات التدريب اللآزمة من حواسب وأنظمة محاكاة وغيرها، ويتم الربط بينهم بشبكة داخلية، علاوة على نموذج حي لمصنع ذكي متكامل، ما يوفر للمتدرب كافة السبل اللازمة للتدريب وتمكنه من الممارسة الفعلية لهذه التطبيقات، بما يحقق تحول رقمي آمن يستهدف عائد أفضل علي الاستثمار ورفع كفاءة الإنتاج وجودته والتحكم في التكاليف وتعميق المكون المحلي وربط دورات العمل مع الموردين وشبكات الموزعين والعملاء، والقيام بالصيانة التنبؤية واستخدام التحليل الكمي وآليات الذكاء الإصطناعي لتقييم الآداء ووضع خطط مستقبلية للمصنع لتحقيق معايير الإدارة الذكية.