في 4 أيام.. الأقصر تودع 4 من خيرة شبابها بينهم 3 مهندسين

يعيش أبناء محافظة الأقصر، حالة من الحزن بعد وفاة 4 من خيرة شباب المحافظة خلال الأيام الأربعة الماضية فى ظروف مختلفة، تنوعت ما بين الوفاة بكورونا وحوادث طرق والسرطان.

فقدت الأقصر 3 مهندسين وفنى كهرباء خلال 72 ساعة فقط، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء كبير حدادا على أرواحهم، حيث كانت الوفاة الأولى للشاب أحمد على ابراهيم ، صاحب ورشة كهرباء سيارات ، الذي حدد موعد زفافه، اليوم الخميس، إلا أن فيروس كورونا اللعين لم يمهله وقتًا، ليرتدي الكفن بدلا من بدلة الزفاف، ويستقبل أصدقائه وأسرته المعزيين بدلا من المهنئين بحفل الزفاف.

وأصيب «إبراهيم»، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل عيد الفطر المبارك ونقل إلى مستشفي العديسات المخصصة لعزل الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا بعد أن ساءت حالته بسبب معاناة من حساسية الصدر إلا أنه توفي متأثرا باصابتة بفيروس كورونا بعد نقله للعناية المركزة بعدة أيام، ونعى العشرات الفقيد بعبارات مؤثرة متمنين أن يكون مثواه الجنة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفجعت الأقصر منذ يومين، بوفاة مهندسين اثنين من أشهر مهندسي المحافظة، وهما المهندس «عبدالله القريقانى والمهندس أحمد البعيري»، اللذان لقيا مصرعهما فى حادث سيارة على الطريق الصحراوي الغربي بقنا خلال عودتهما من واجب عزاء، وشيع جنازة الفقيدين الآلاف من أبناء منطقة أرمنت وسط أجواء حزينة ومؤلمة، ونعت نقابة مهندسي الاقصر الفقيدين ووصفتهما بخيرة مهندسي مصر .

وتوفي اليوم، المهندس «محمد العزب أبوقرين»، بعد معاناة مع مرض السرطان ليبكيه أبناء الاقصر جميعا نظرا لعلاقتة الوطيدة مع الجميع الذين يشهدون له بحسن الخلق.