«رواد شباب الخير» بعد وفاة 15 شخصا بكورونا في يوم واحد: ينذر بكارثة

شهدت محافظة الفيوم، وفاة 15 حالة مصابين بفيروس «كوفيد 19» في يوم واحد، بمستشفيات التأمين والحميات والعزل المنزلي، ما يُنذر بأنّ حالة الذروة لم تنته حتى الآن.

وقال تامر هيكل، مؤسس مبادرة «رواد شباب الخير»، المتطوعة لتغسيل وتكفين المتوفين بكورونا في الفيوم، أنّ المحافظة شهدت بالأمس وفاة 15 حالة بكورونا في مستشفيات التأمين والحميات، بالإضافة إلى المرضى المعزولين منزليا، لافتًا إلى أنّ أكثر حالات الوفاة كانت في مستشفى التأمين.

وأوضح «هيكل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّهم تلقوا استغاثات كثيرة بالأمس لتغسيل وتكفين المتوفين في أكثر من مستشفى، وكانوا يوزعون بعضهم البعض على المستشفيات؛ كي يتمكنوا من تلبية النداءات كافة، بالإضافة إلى الحالات المنزلية.

ونوه تامر هيكل، إلى أنّه ليست فقط حالات الوفاة التي تدق ناقوس الخطر، ولكن أيضًا ارتفاع معدل الإصابة، وزيادة الحاجة إلى أسطوانات الأكسجين لدرجة نفاذها لأول مرة منذ ظهور الكورونا في المحافظة، ما ينذر بكارثة في حالة عدم التزام المواطنين.

وأشار مؤسس المبادرة، إلى أنّ محافظة الفيوم، لا يسير فيها الأمر بشكل طبيعي، فرغم انخفاض الإصابات والوفيات في محافظات أخرى، إلا أنّه لا يزال معدل الإصابة والوفيات بها مرتفعا، وهناك شئ خاطئ يحدث لكي تصل إلى 15 حالة وفاة في يوم واحد، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وعدم وجود وعي لدى المواطنين.

وشدد «هيكل» على المواطنين، بضرورة الالتزام بالتطبيقات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، والالتزام بارتداء الكمامة الواقية في المقام الأول، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي، مع ضرورة غسيل الأيدي باستمرار، مؤكدا أنّ ذلك سيكون أفضل من أن يفقد الإنسان حياته أو يفقد شخص عزيز عليه، بسبب ذلك الفيروس اللعين.