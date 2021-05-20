عاجل.. مؤتمر صحفي هام لرئيس الوزراء بعد قليل

يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات هامة بعد قليل، عن معدل إصابات فيروس كورونا والموقف الوبائي، وذلك بعد تفقده اليوم تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بمركز التطعيم بأرض المعارض، بمدينة نصر.

وسجلت أرقام وزارة الصحة والسكان، أمس، 1160 حالة جديدة فضلا عن وفاة 57 حالة جديدة، ليصل إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 249238 من ضمنهم 183696 حالة تم شفاؤها، و14498 حالة وفاة.