الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي يمنع دخول 7 هنود مصابين بـ كورونا

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 7 ركاب هنود من الدخول، وذلك عقب اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا، فور وصولهم على رحلة الخطوط العمانية، وقررت السلطات إعادتهم على نفس الرحلة.

فحص 88 راكبا هنديا بمطار القاهرة الدولي

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، فحصوا 7 ركاب هنود من بين 88 مسافرا هنديا، وذلك على الجهاز الجديد بالمطار، فور وصولهم من الهند عن طريق رحلة تابعة للخطوط العمانية، وصلت من العاصمة مسقط، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا ، بالرغم من حملهم تحليل pcr سلبي، إلا أن أطباء الحجر الصحي قاموا بأخد مسحة منهم، وبوضعها على الجهاز الجديد، وبعد 10 دقائق فقط تبين أنهم مصابون بالفيروس، فتم عزلهم بإحدى صالات المطار، وتم إعادتهم على نفس الرحلة التي وصلوا عليها.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار، أبلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي، بضرورة إخطارها بأسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات.

مصادر: أغلب الشركات لا تحمل جنسيات هندية في الوقت الحالي بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند

وتابعت المصادر، بأن أغلب الشركات لا تحمل جنسيات هندية في الوقت الحالي بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند، باستثناء شركات معينة.