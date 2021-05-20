ضبط 3 عناصر إجرامية بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظة القليوبية، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وأسس المتهممون أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بنحو 15 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.