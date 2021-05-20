ضبط 90 طربة حشيش خلال حملة أمنية لمكافحة المخدرات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الغربية والمنوفية، نشاط 3 عناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم متخذين من دائرة مركزي شرطة كفر الزيات وقويسنا مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية، وبحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء في التحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة نحو 280 ألف جنيه.

كما جرى ضبط 2 من العناصر الإجرامية حال استقلالهما دراجتين ناريتين قرب الطريق الزراعي بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبحوزتهم 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 350 ألف جنيه تقريبا.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وعدد من مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم التتجار بالمواد والأقراص المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات، كمية لمخدر الأفيون، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول بحوزة شخص، حال وجوده بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية.

وأيضا جرى ضبط 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرامات، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة شخص حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط كمية لمخدر الاستروكس، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، بحوزة عاطل له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

كما جرى ضبط كمية لمخدر البودر، مبلغ مالي، سلاح أبيض، بحوزة عاطل، حال وجوده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وضبط كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، وضبط كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

وجرى ضبط عدد من الأقراص المؤثرة، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عاطل له معلومات جنائية، حال وجوده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، كما أسفرت جهود مجموعات العمل المكلفة باستهداف منطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية عن ضبط كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، هاتف محمول، بحوزة أحد العناصر الإجرامية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.