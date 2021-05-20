«التضامن» تنشئ قاعدة بيانات للمتطوعين على مستوى الجمهورية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، العمل على توفير الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي للمواطنين المستحقين دون تمييز.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإطلاق مبادرة «كلنا بنساعد» كأولى مبادرات التعاون بين الجانبين، والتي تهدف للتنسيق بين مطالب المواطنين التي ترد للتنسيقية عن طريق أعضائها، وتتعلق بأنشطة ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعى المختلفة مثل «تكافل وكرامة»، و«فرصة»، و«المعاشات والتأمينات».

وذكرت الوزيرة، أن المبادرة تقوم بتسهيل الإجراءات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع الوسائط الرقمية والتكنولوجيا والتواصل المباشر مع الوزارة سواء مركزيا أو عن طريق المديريات، فضلًا عن العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين.

وأوضحت «القباج»، أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بجانب التطوع والمسؤولية الاجتماعية، لافتة إلى أنه وفق قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، ستنشئ الوزارة قاعدة تضم كافة بيانات المتطوعين على مستوى الجمهورية وخصائصهم، مشيرة إلى أن الوزارة تفخر بشباب جمعية الهلال الأحمر المصري، فهم نموذج يحتذي به، وكذلك المتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وأشارت وزيرة التضامن إلى الاتفاق مع تنسيقية شباب الأحزاب على التعريف والترويج الإعلامي للبرامج المختلفة الخاصة بالوزارة من خلال صفحات التنسيقية على شبكات التواصل الاجتماعى وأعضائها، إضافة إلى المشاركة فى حملات التوعية المختلفة التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، وتوسيع نطاق تأثيرها، وتشجيع الشباب على العمل التطوعي والأهلي.

وأشادت الوزيرة بالدور الكبير الذي يقوم به شباب التنسيقية والتناغم بينهم رغم انتمائهم لأحزاب مختلفة لخدمة الوطن، وإعلائهم للمسؤولية الاجتماعية تجاه مجتمعهم والمواطنين، مؤكدة على توجه الدولة لدعم جهود الشباب وتمكينهم بداية من القيادة السياسية وحتى الحكومة والوزارة.

ولفتت نيفين القباج، إلى أن الوزارة ستقيم معرض الطلاب المنتجين لدعم الطلاب الذين قاموا بتنفيذ مشروعات صغيرة ومنتجات بسيطة لهم.