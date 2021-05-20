ضبط 1212 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1212 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2٫5 طن أسماك - جمبري يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما جرى ضبط 1٫2 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطر على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة سوهاج، كما جر ضبط 5,47 طن سكر، أرز، تمور، 1120 لفة قمر الدين دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة لاستيلائه على 473٫403 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مالكة مخبز بلدي بمحافظة البحيرة وبحوزتها 358 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين، جمعتها المذكورة للاستيلاء على الدعم المقرر لها، و450 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم جمعته ولم تثبته بسجل حركة الدقيق.

ضبط مالكة محل بدال تمويني بمحافظة بالقاهرة ، وبحوزتها 1,4 طن سكر تمويني، 300 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية، جمعتها المذكورة ولم تصرفها للمواطنين بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، ضبط المدير المسؤول عن صيدلية بالقاهرة، وبحوزته 20٫000 قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة، 4 أجهزة قياس الضغط، قياس السكر بالدم دون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما جرى ضبط 2 طن أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخ الإنتاج أو الصلاحية ذات الأثر البالغ على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن للأعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة الغربية، واتخذت الإجراءات القانونية.