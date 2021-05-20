«الإنجيلية» تختتم فعاليات ورش إدارة أزمات كورونا في بني سويف

اختتمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، أولى الورش التدريبية للجان إدارة الأزمة، والتي جرى تشكيلها في 20 مجتمعًا ببني سويف، بمقر مديرية الصحة والسكان، ضمن أنشطة مشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية، بهدف بناء قدرات وتدريب 200 عضو من لجان إدارة الأزمة بالمحافظة، وذلك مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، إنّ النشاط يأتي في إطار دعم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية للمجتمعات المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الممارسات الاجتماعية والصحية السليمة، لضمان وصول المجتمعات لمعلومات دقيقة وصحيحة حول الممارسات الصحية والآمنة، والتي من شأنها أن تقلل انتشار الفيروس.

كما شارك في حضور الورش من محافظة بني سويف، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالمخافظة، وإحسان عبداللطيف أبوزيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتناولت الورش عدد من الموضوعات بشأن الخلفية التاريخية للفيروس، ومنظومة وحدة الوبائيات والترصد، وإرشادات العزل المنزلي في حالة الإصابة والمخالطة والاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وعدد من التوصيات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وبروتوكول العلاج لمصابي كورونا.