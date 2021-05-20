الحالة الصحية دلال عبد العزيز وسمير غانم: المسحات إيجابية

تصدر الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز محركات البحث على «جوجل»، حيث يبحث الجمهور عن حالتهما الصحية باستمرار، بعد إصابتهما بفيروس كورونا منذ أكثر من أسبوعين ودخولهما العناية المركزة، حيث لازال حالتهما الصحية غير مستقرة، ويجري كل منهما مسحة طيبة، ولكن نتيجتها لازالت إيجابية.

الحالة الصحية دلال عبد العزيز وسمير غانم

ويتابع حالة الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز كبار الأطباء في مصر، ولكن مازالت حالتهما تحتاج إلى مزيد من الرعاية والعلاج، كما أن حالة الفنان سمير غانم لم تتحسن، وما زالت مسحته إيجابية، ومايزيد معاناته أنه أصُيب بفشل كلوي ازدادت صعوبته مع إصابته بالفيروس، ومازال في حالة حرجة موضوع تحت جهاز التنفس الصناعي.

الحالة الصحية دلال عبد العزيز وسمير غانم

وتجري الفنانة دلال عبد العزيز عدد من الفحوصات والمسحات الخاصة بكورونا، ولكن لازالت النتيجة إيجابية، وما زالت تحت جهاز التنفس الصناعي إثر مضاعفات فيروس كورونا، ولكنها تتحسن بشكل بسيط أفضل من حالة زوجها سمير غانم.

دنيا سمير غانم وإيمي تطلبان الدعاء لوالديهما

أما «دنيا» و«إيمي» فدائمتي التردد على سمير غانم ودلال وتواجدهما بجوارهما أكبر فترة ممكنة، إضافة إلى قيامهما بختام القرآن أسبوعيا بنية شفاء والديهما، ويشارك في الختمة أقاربهما وأصدقاؤهما المقربون، إضافة إلى الصلاة والدعاء المستمر لهما، كما تطالب دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير الدعاء لهما من أصدقائهما في الوسط الفني.

دعوات الجمهور ونجوم الفن بالشفاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز

تمني عدد من الفنانين والجمهور الشفاء العاجل لسمير غانم ودلال عبدالعزيز، على أن يخرجوا من المستشفي إلى منازلهم في أقرب وقت.