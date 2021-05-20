«جدعنته غلبت حزنه».. «صابر» غزاوي تبرع بدمه بعد خسارة مشروعه تحت القصف

في بلاد يعاني شبابها من البطالة وخلت محالها من الزبائن، أبى «غسان صابر» الوقوف مكتوف الأيدي ينتظر وظيفة ربما لم يأت بها القدر، حيث ادخر ماله وكرس وقته وجهده وأطلق مشروعا خاصا لتدريب شباب مدينته المحتلة لدعمهم في الحصول على فرص عمل تناسبهم، حتى نال رصاص الاحتلال من جدرانه ما نال لكن لم تهزم عزيمة الشاب العشريني.

واستفاق الشاب من مصيبته التي أفقدته مكان عمله ومورد رزقه الوحيد وذهب متطوعا بدمائه لأهل غزة الثكلى يتمسك بالأمل ما استطاع إليه سبيلا.

قصف مركز التدريب للمرة الثانية

يأتي شهر مايو كل عام حاملا أخبار سيئة للشاب الغزاوي «صابر غسان» وكأن قنابل الاحتلال تعرف طريقها إلى مقر عمله ومورد رزقه، حيث استقبل عيده فوق حطامه للمرة الثانية خلال عامين فقط: «ليلة العيد عرفت إنه تم استهداف البرج السكني الواقع بيه مقر مركز التدريب الخاص بيا اتدمر كله بالكامل»، بعد أن أنفق أموالا طائلة لتجديده مرة آخرى بعد استهدافه أول مرة في مايو من عام 2019، بحسب رواية الشاب الغزاوي لـ«الوطن».

ذكريات عمل استمر ساعات طوال وضوضاء الأحاديث الجانبية بين المتدربين الوافدين إلى مركزه المختص في تدريب الأزياء والتريكو والتصوير والإعلام بحي الرمال الشهير بقطاع غزة، مرت على ذاكرة «صابر» لحظة رؤيته حطام المكان: «تعبت كتير عشان أجدده بعد قصفه أول مرة من غير مساعدة من حد واليوم أصبح ركام من جديد»، يستكمل حديثه عن الفاجعة التي حلت به في الثاني عشر من مايو الجاري.

مناشدة للتبرع بالدعم يتحرك من أجلها صابر

خسارته لمقر عمله ومورد رزقه الوحيد لم ينل من عزيمته، بينما كان جالسا غارقا في حزنه وقعت عينيه على مناشدة من مستشفى الشفاء بغزة تناشد المواطنين بالتبرع بالدماء لإنقاذ المصابين والجرحى: «الوضع عندنا صعب عائلات كاملة اتمسحت من السجل المدني وإصابات بالجملة قررت أروح أتبرع بدمي لأهل بلدي، الحزن ما يمنعناش نساعد بعض»، حيث ذهب إلى مقر بنك الدم بالمستشفى وتبرع بدمه وعاد سالما إلى بيته يحمد الله على نجاته ويدعوه بالعوض عن خسارته الفادحة.