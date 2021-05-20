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محمود مسلم

أكاديمية مصر للطيران تحصل على اعتماد EASA لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي

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الوطن
02:20 م | الخميس 20 مايو 2021
أكاديمية مصرللطيران تحصل علي إعتماد EASA لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي

أكاديمية مصرللطيران تحصل علي إعتماد EASA لأحدث أجهزة الطيران التمثيلي

أعلن الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، نجاح أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني «EASA» لأحدث أجهزتها للطيران التمثيلي من طراز A220 - 300 وذلك بأعلى مستويات التأهيل.

يأتي ذلك، في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني بإتباع المعايير الدولية في مجالات النقل الجوي المختلفة، واستمرارا لنجاحات أكاديمية مصر للطيران للتدريب في الحصول على الشهادات الدولية الجديدة.

وأشاد وفد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران المدني بالحالة الفنية للجهاز، حيث يعد جهاز الطيران التمثيلي من طراز A220 الأول في منطقة الشرق الأوسط.

وتعد هذه الاعتمادات إضافة جديدة لإمكانيات أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

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