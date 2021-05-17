«آير كندا» عميل جديد لشركة مصر للطيران للخدمات الجوية

أكد كريم سامي رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، أن الشركة فازت بمناقصة عقد تموين رحلات شركة طيران آير كندا العالمية، المزمع تشغيلها إلى مطار القاهرة، خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن ذلك انطلاقا من توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، نحو ضرورة توسع وزيادة تعاقدات شركات مصر للطيران، في تقديم خدماتها للطرف الثالث من شركات الطيران الأجنبية والمصرية، وتأكيدًا على ريادة شركه مصر للطيران للخدمات الجوية في السوق المصرية، من حيث إعداد وإنتاج الوجبات اللازمة، لتموين مختلف الرحلات الجوية التي تقلع من المطارات المصرية، خاصة مطارات القاهرة وبرج العرب وشرم الشيخ والغردقة.

وأوضح في بيان، أن جميع الإدارات العاملة في الشركة، بذلت محهودات كبيرة لاستيفاء المعايير والتوافق مع المتطلبات اللازمة، لاجتياز أعمال التفتيش والمراجعة، التي استمرت على مدار خمسة أيام.

وأضاف سامي، أن إدارة الجودة، نفذت المراجعة الإلكترونية في كل من المتطلبات الخاصة بجودة الغذاء، وأيضا المتطلبات الخاصة بسلامة الغذاء، طبقا لمعايير الـQSAI Quality Safety Alliance Services، المصدرة عن شركة Madinah الشركة الدولية المعنية بوضع المحددات، ومراقبة ومراجعة كل الاشتراطات الدولية لجودة وسلامة الغذاء.

وجرى عقد عدة لقاءات بشكل مباشر، وعقد اجتماعات من خلال الفيديو كونفرانس، لمناقشة ومشاهدة كل مراحل إنتاج وتداول وحفظ الأغذية، من توريد المواد الخام، وحتى الوصول بالمنتج النهائي للعملاء.

ومن جانبها منحت شركة آير كندا، وشركة Madinah شركة الخدمات الجوية درجه 100% في الجودة، و96% في سلامة الغذاء، ومن هذا المنطلق، استحقت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، الفوز بعقد تموين رحلات آيركندا بجدارة، ويعد ذلك تقدير وشهادة دولية جديدة، تضاف لإنجازات الشركة في مجالات الجودة وسلامة الغذاء.

جدير بالذكر، بأن شركة مصر للطيران للخدمات للطيران الجويه حاصله على شهادات أيزو 22000 في سلامه الغذاء وأيزو 90001 في إدارة الجودة الشاملة.