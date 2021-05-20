«قومي المرأة» يدشن مبادرة لمساعدة السيدات في الحصول على لقاح كورونا

دشن فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية، برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، مبادرة توعوية، تستهدف توعية سيدات المحافظة بضرورة الحصول على اللقاح الخاص بفيروس كورونا وخاصة كبار السن، إلى جانب مساعدة السيدات فى تسجيل بياناتهن للحصول على اللقاح على موقع وزارة الصحة، من خلال الخط الساخن «15115»، أو من خلال فرع المجلس بالمحافظة .

وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد، في بيان، لها، اليوم، أن تلك المبادرة جاءت في إطار الحملة التى أطلقتها الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، وفي إطار جهود المجلس المتواصلة لتوعية السيدات بسبل الوقاية من فيروس كورونا لحماية أنفسهن وأسرهن من هذا الفيروس، وتعريفهن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومساعيها الحثيثة لمواجهة الجائحة وتوفير اللقاح بالمجان للجميع .

وأشارت إلى جهود وزارة الصحة والسكان الملموسة برئاسة الوزيرة الدكتورة هالة زايد لمواجهة الجائحة منذ بداية انتشارها، والتعاون المستمر مع المجلس فى هذا الإطار، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن أيضا حملة لطرق الأبواب بجميع محافظات الجمهورية لتوعية السيدات بضرورة الحصول على اللقاح.

وأضافت أن المجلس يطلق حملة إعلامية توعوية تتضمن عدداً من التنويهات يتم بثها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى لتوعية السيدات بضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا.

كانت الدكتورة مايا مرسي، أكدت في تصريحات صحفية، أن المجلس من خلال هذه المبادرة على أتم استعداد لتلقي طلبات السيدات الراغبات فى الحصول على اللقاح من خلال الخط المختصر ومساعدتهن فى التسجيل للحصول عليه من خلال موقع وزاره الصحة.