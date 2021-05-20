أرض المعارض.. من مركز للكتب إلى أكبر مستشفى ميداني ومركز تطعيم كورونا

أجرى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم، زيارة إلى مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، وشاركه الجولة التفقدية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجيرمي هوبكنز، الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر «يونيسيف».

وأكد مدبولي أنّ الدولة المصرية وفرت وأتاحت بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر حجم من لقاحات فيروس كورونا، لكل المواطنين المصريين، ومن المستهدف خلال الشهر المقبل أن يصبح لدينا أكثر من 5 أو 6 ملايين جرعة أخرى.

أرض المعارض

يعتبر مركز المؤتمرات والمعارض الواقع في قلب القاهرة، عاصمة المال والأعمال في مصر، من أكبر المراكز بالبلاد، حيث يتكون من 3 مبان رئيسية، هي: قاعات المؤتمرات وقاعة الضيافة والاستقبالات وصالات للمعارض.

ويعتبر مركز المؤتمرات المكان المثالي لعقد الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض والمناسبات الخاصة، حيث يضم قاعات اجتماعات مرنة، بدءا من أصغر المساحات المناسبة للأحداث وتستوعب 50 فردا وحتى قاعات تستوعب 2500 فرد، إضافة لصالات 5 للمعارض، بمساحة إجمالية 20000 متر مربع.

وعلى مدى عدة أعوام، احتضنت أرض المعارض العديد من الفعاليات والمؤتمرات، أبرزها معرض القاهرة الدولي للكتاب، قبل أن ينتقل إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أكبر مركز لتطعيمات كورونا

اكتسبت أرض المعارض حاليا صبغة خاصة، حيث باتت تحتضن أكبر مركز لتطعيم للقاحات كورونا منذ بداية مايو الحالي، حيث قررت الحكومة تدشين مقر كبير للقاحات بهذا المركز الدولي، من منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا، مع تدشين غيره من مراكز التطعيم بمختلف محافظات الجمهورية.

وجرى تدشين أضخم مركز تطعيم للقاحات كورونا بالعاصمة، على أرض المعارض، المجهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميا لتلقى اللقاح، ويوجد به نحو 96 نقطة تطعيم تتوافر بها المستلزمات الخاصة بمكافحة العدوى والمواد الإعلامية التوعوية.

وتبلغ القوى البشرية في المركز 600 فرد من الأطقم الطبية، يعملون من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 10 مساء، إضافة لمركز أماكن انتظار للمواطنين تسع لـ500 فرد، و30 فردا للعمل في الاستعلامات وخدمة المواطنين، و5 عربات جولف لنقل المواطنين غير القادرين من بوابة أرض المعارض وحتى المركز.

أكبر مستشفى عزل لمرضى كورونا

وقبل تلك المهمة البالغة التي تولتها أرض المعارض، كان لها دور مهم أيضا خلال موجة انتشار فيروس كورونا بمصر، العام الماضي، بعد تحويلها لأكبر مستسفى عزل في البلاد، لتكون طاقتها الاستيعابية أكثر من 4 آلاف سرير، وسيارات إسعاف مجهزة وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.

وجرى تدشين ذلك الصرح الضخم خلال 15 يوما فقط، وافتتح في يونيو 2020، طبقًا للمعايير العالمية، وسط بيئة حضارية تحقق الخصوصية وتضمن الرعاية الصحية كركيزة أساسية لمجابهة خطر فيروس كورونا وتقديم خدمة طبية مميزة للمواطنين لمنع الاحتكار واستغلال الموقف، وضمّ 4 قاعات صُمِّمت لإنشاء 4 مستشفيات عزل بطاقة إجمالية 4 آلاف سرير، وصممت كل وحدة عزل منفصلة مع وجود ستارة أمامية لتحقيق الخصوصية للسيدات.