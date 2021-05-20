الهجرة توضح كيفية الاستثمار في البورصة للمصريين في الخارج

قدّمت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ردا على استفسارات المصريين بشأن كيفية الاستثمار في البورصة، موضحة أنّ من يرغب من المصريين بالخارج في الأمر، يمكنه الاطلاع على كتيب «هنتعلم بورصة» من خلال الرابط التالي: https://egx.com.eg/.https://adminlive.elwatannews.com/d1e82204.https://adminlive.elwatannews.com/learn-about-EGX-AR.aspx

ويمكن لمن يرغب أيضا، زيارة الصفحة الرسمية للبورصة المصرية على فيس بوك عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/EgyptianExchangeEGX/

وبحسب مؤسسة البورصة المصرية أيضا، جار إعداد قائمة بأسماء شركات الوساطة المشاركة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة والبورصة، ومن خلال فريق العمل في شركة الوساطة التي يختارها المستثمر من هذه القائمة، حيث يتم فتح الحساب في البورصة على أن يقدم فريق هذه الشركة الاستشارة المالية التي تناسب اختياراته.