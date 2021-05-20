عاجل.. شابة تشنق نفسها حزنا على وفاة ابنها بسوهاج: لا تستطيع العيش بدونه

تخلصت ربة منزل من حياتها، اليوم، بشنق نفسها بحبل يتدلى من سقف حجرتها بمنزلها بقرية برديس دائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، حزنا على وفاة ابنها منذ سنوات، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى البلينا، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ بانتحار ربة منزل بشنق نفسها بحبل داخل منزلها بقرية برديس دائرة مركز سوهاج، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وتبين من الفحص انتحار شيرين وفقي علي، 37 سنة، ربة منزل، تقيم قرية برديس، بشنق نفسها بحبل يتدلى من سقف حجرتها، وتبين من التحريات أنها مرت بأزمة نفسية عقب وفاة ابنها منذ سنوات، وأنها أخبرت أهلها بأنها لا تستطيع العيش بدونه.

حرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وباشرت التحقيقات.